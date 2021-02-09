Радостная новость от İrşad Electronics для тех, кто ценит любовь

Если сердце выбрало, значит, стоит любить. А выбрать ценный подарок для любимого человека можно в Irshad Electronics. Дело в том, что с 11 по 14 февраля по случаю Дня святого Валентина во всех магазинах Азербайджана пройдет кампания под названием «Любите».

Чтобы любимый человек не остался без подарка, все товары предлагаются без первоначального взноса и процентов. Если голос любимого человека вас радует, так порадуйте и вы его, купив смартфон в рассрочку на 12 месяцев. А бытовую технику можно приобрести на 18 месяцев.

Irshad Electronics не забыл и тех, у кого возникают трудности с выбором подарка. Для облегчения их задачи компания предоставляет подарочную карту ŞadKart. Обладатель Shadkart стоимостью 50, 100, 200 и 500 манатов может приобрести желаемый подарок.

Компания Irshad Electronics, которая работает в Азербайджане уже 20 лет, расширила количество брендов и моделей продукции в своем портфеле с целью повышения уровня обслуживания и увеличения ассортимента продукции для клиентов. За это время с компанией начали сотрудничать такие всемирно известные бренды, как Rowenta, Lenovo, Tefal, Fakir, Panasonic и BOSCH. Компания также является официальным дистрибьютором брендов Samsung и Xiaomi в Азербайджане и эксклюзивным дистрибьютором бренда HONOR.