Еще одно тайное проникновение на секретную израильскую базу Что происходит?
Несколько дней назад haqqin.az писал о том, что неизвестные злоумышленники похитили дорогостоящее радиоэлектронное оборудование с секретного израильского объекта под названием Цеэлим.
Похищенная техника предназначалась для проведения учений прибывшими перед этим на базу воинскими подразделениями. Злоумышленники забрали с собой также оборудование для связи и координации действий спецподразделений израильской армии. При этом в информации отмечалось, что за похищением могут стоять Хизбалла, Корпус стражей исламской революции Ирана и легендарная служба «Аль-Кудс».
Накануне израильские СМИ сообщили о проникновении преступника и на секретную территорию авиабазы «Неватим». Инцидент произошел 8 февраля и к поиску преступника привлечены специалисты ШАБАКа.
ЧП на авиабазе произошло после того, как в полицию поступило сообщение об угнанном в Димоне легковом автомобиле. Автомобиль был замечен возле базы ЦАХАЛа. Водитель, скрываясь от полиции, на скорости более 100 км/ч въехал через ворота на территорию авиабазы. Позднее выяснилось, что за минуту до этого ворота были открыты, чтобы выпустить с базы другой автомобиль, и их не успели закрыть.
Шипами, установленными на въезде на авиабазу, были проколоты шины автомобиля, поэтому преступник был вынужден его бросить примерно в километре от ворот.
Сообщалось, что преступник, по всей видимости, является жителем одного из бедуинских поселков Негева.
Рано утром 9 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что нарушителю удалось скрыться. Около 3 часов ночи было обнаружено место, где он преодолел два препятствия с колючей проволокой и перелез через забор пятиметровой высоты (примерно в километре от въезда на базу, где бросил автомобиль).
Инциденты на базах "Неватим" и "Цеэлим" прокомментировал бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман, назвавший их "актами террора". "Мы обязаны покончить с террором и страхом, которые насаждаются бедуинским государством в государстве, возникшем в Негеве. Жители Юга заслуживают спокойной жизни, без преступности, наркотиков, рэкета и смертельных гонок по дорогам. Недавние инциденты, связанные с похищением оружия в Цеэлим и вторжением на угнанном автомобиле на базу Неватим – это направленные акты террора во всех смыслах, которые требуют соответствующего ответа", – заявил лидер НДИ.