Отдел информации 14:20

Несколько дней назад haqqin.az писал о том, что неизвестные злоумышленники похитили дорогостоящее радиоэлектронное оборудование с секретного израильского объекта под названием Цеэлим. Похищенная техника предназначалась для проведения учений прибывшими перед этим на базу воинскими подразделениями. Злоумышленники забрали с собой также оборудование для связи и координации действий спецподразделений израильской армии. При этом в информации отмечалось, что за похищением могут стоять Хизбалла, Корпус стражей исламской революции Ирана и легендарная служба «Аль-Кудс».

Накануне израильские СМИ сообщили о проникновении преступника и на секретную территорию авиабазы «Неватим». Инцидент произошел 8 февраля и к поиску преступника привлечены специалисты ШАБАКа. ЧП на авиабазе произошло после того, как в полицию поступило сообщение об угнанном в Димоне легковом автомобиле. Автомобиль был замечен возле базы ЦАХАЛа. Водитель, скрываясь от полиции, на скорости более 100 км/ч въехал через ворота на территорию авиабазы. Позднее выяснилось, что за минуту до этого ворота были открыты, чтобы выпустить с базы другой автомобиль, и их не успели закрыть. Шипами, установленными на въезде на авиабазу, были проколоты шины автомобиля, поэтому преступник был вынужден его бросить примерно в километре от ворот.