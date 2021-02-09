После длительных, двухнедельных исследований в городе Ухань, столице провинции Хубэй в Китае, миссия Всемирной организации здравоохранения наконец пришла к выводу: Covid-19 не был создан в лабораторной пробирке, а скорее всего, передался человеку от животных.

Как сообщал haqqin.az, Майк Помпео, госсекретарь в администрации президента Дональда Трампа утверждал, что коронавирус умышленно был выпущен с окружающую среду из лаборатории института вирусологии в Ухане. Китайские власти не раз опровергали эту версию, в то же время есть немало поводов, чтобы им не доверять.

Известно, что вирус распространялся в этом городе уже в декабре 2019 года, но власти Пекина предпочитали не информировать об этом мир. Очень долго они отказывали впустить в страну международных экспертов, которые могли бы установить происхождение опасного вируса.

В конце концов, сама ВОЗ, руководимая «фаворитом» Пекина эфиопским врачом Тедросом Адханомом Гебресиусом, дала повод для сомнений в ее неангажированности, и, в значительной степени поэтому, по рекомендации Трампа, Соединенные Штаты покинули эту женевскую организацию.

Однако руководитель миссии ВОЗ в Китае Питер Бен Эмбарек сообщил, что китайские власти допустили специалистов миссии во все места, которые они хотели посетить. Он также признал, что «очень малоправдоподобно», что вирус вышел из лаборатории в Ухане.

По его мнению, скорее надо принять версию, что вирус сначала стал распространяться среди животных, прежде чем перекинулся на людей. Но каких животных?

На этот вопрос специалист указал на летучих мышей и ящериц, но, по его мнению, совершенно возможно, что определенную роль в этом сыграли коты и мыши. Есть также версия, что вирус несколько недель кружил по Китаю еще до Уханя. И пресловутый рынок морепродуктов не был первым местом, где началось заболевание, а опасный патоген попал туда извне.

Выводы миссии ВОЗ показывают, что все еще остается больше вопросов, чем ответов в деле появления вируса. И в этом нет ничего чрезвычайного: до сих пор неизвестно, как появился вирус лихорадки Эбола, а для установления условий появления вируса SARS понадобилось 10 лет.

Тем не менее эти исследования имеют ключевое значение для противодействия очередным пандемиям в будущем, а также для эффективного обуздания новых мутаций Covid-19. Одновременно с этим, после прихода в Белый дом Джо Байдена ничего пока не указывает на сближение США и Китая. А еще перед вылетом миссии ВОЗ в Китай, Пекин предупреждал авторов будущего доклада о его «политизации».