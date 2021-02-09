Крупные польские СМИ приостановили свою работу

Сразу несколько крупных польских интернет-СМИ и телеканалов приостановили свою работу. Медиа протестуют против нового налога на рекламу. Акция продлится до конца дня, пишет украинское издание Корреспондент.net.

В протесте, в частности, участвуют издания Gazeta.pl, Onet.pl,ТVN-24, RMF FM, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska. Всего акцию протеста поддержали 43 медиа и медиагруппы.

Польские власти ввели новый налог для того, чтобы часть доходов направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса, также средства пойдут в Национальный фонд охраны памятников и в Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиапространстве.

В СМИ считают, что новый налог на рекламу приведет к ликвидации многих изданий и телеканалов, прежде всего оппозиционных. Они считают, что не должны брать на себя финансовое бремя борьбы с пандемией.

Согласно проекту, будет введена оплата за рекламу в сети и за обычную рекламу.