Спикер Ирана: Тегеран приветствует усилия Москвы по урегулированию в Карабахе

Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России, сообщают российские СМИ.

"Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее", - сказал Галибаф.

Он также подчеркнул, что в регионе все еще существует террористическая угроза и важность борьбы с этой угрозой.

По словам парламентария, сейчас на повестке находится необходимость организации устойчивого сотрудничества между странами региона.