Поддержка Nar международных шахматных онлайн-игр Karabakh is Azerbaijan

Nar, всегда придающий особое значение интеллектуальному развитию молодежи, поддержал международную серию онлайн-шахмат «Karabakh is Azerbaijan», проводимую со стороны chess.az.

Серия состоит из восьми турниров и гранд-финала. Каждый турнир назван в честь регионов, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны.

По результатам восьми турниров 10 сильнейших шахматистов сразятся в финале, который состоится 14 марта. Победителей наградят ценными призами от Nar.

Серия проводится на шахматной платформе lichess.org.

В связи с продолжением карантинного режима в Азербайджане шахматные турниры проводятся онлайн.