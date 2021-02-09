Он сообщил, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и пропаганду философии государственности, идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, наследия великого лидера. Центр также реализует проекты по популяризации и пропаганде на международной арене истории, языка, культуры азербайджанского народа, служащих поддержке и развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии, различных сфер экономики.

Находящаяся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому соседству и вопросам Америки Венди Мортон 9 февраля побывала в Центре Гейдара Алиева. Как сообщает Trend, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов проинформировал гостью о деятельности центра.

Было доведено до внимания, что здание центра, построенное по проекту известного архитектора Захи Хадид, внесено в список шедевров мировой архитектуры. Здесь также проводятся различные официальные приемы, конференции и другие мероприятия местного, регионального и международного значения.

Гостья была проинформирована и о деятельности Музея Гейдара Алиева в Центре. Было сообщено, что в музее, отражающем различные аспекты жизни и деятельности великого лидера, представлены не только относящиеся к нему фотографии, документы и предметы, но и автомобили, используемые им в разное время.

Государственный министр Великобритании ознакомилась с выставкой "Жемчужины Азербайджана", представленной в Центре. Было доведено до внимания, что на выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, демонстрируются редкие экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Здесь представлены уникальные образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроделия, наши старинные музыкальные инструменты предносятся в оригинальном стиле - музыкальном формате. Посетители выставки, на которой представлены национальная одежда, древние монеты Азербайджана, могут увидеть здесь и священные книги на различных языках.

Венди Мортон посмотрела также выставки "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие" и "Искусство кукол".

Во время знакомства с выставкой "Шедевры истории" особый интерес гостьи вызвали экспонаты, отражающие азербайджанскую историю.

Посещение Центра Гейдара Алиева, являющегося одним из символов современного Баку, произвело на государственного министра Великобритании Венди Мортон приятное впечатление.