Yelo Bank рассказал о своих планах и прогнозах на 2021 год

О планах банка и прогнозах на 2021 год мы решили поговорить с заместителем председателя правления и финансовым директором банка Эмилем Душдуровым.

Прошлый год был не простым для Азербайджана и для банковского сектора, в частности. Ряд банков завершили отчетный период с сокращением своих показателей. Один из таких банков Yelo Bank. Но с началом нового года и по мере смягчения карантинных мер начала повышаться экономическая активность.

- Эмиль бей, в первую очередь, хотелось бы поговорить о том, каким был прошедший год для вас? Как вы можете его охарактеризовать?

- По отношению к 2020 году у меня смешанные чувства. С одной стороны, пандемия и строгие карантинные меры отрицательно повлияли на наши планы роста бизнеса. С другой стороны, этот год был особенным для всего азербайджанского народа, победа в Отечественной войне сплотила нас и восстановила историческую справедливость. Лично для меня второе событие полностью сняло весь негатив и груз периода пандемии.

Если говорить о бизнесе, то в январе-феврале 2020 года банк выполнял абсолютно все прогнозные показатели по доходности и росту портфеля. Мы планировали закрыть год с неплохой прибылью, однако пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, несмотря на то, что бизнес-активность и выдачи кредитов значительно сократились, банку удалось сохранить объем кредитного портфеля.

- По итогам 2020 года у банка образовался убыток. Что стало причиной?

- Причины этому две. Первая - это сокращение доходов, обусловленное пандемией, при том, что операционные расходы не сокращались. Как вы знаете, большую часть операционных расходов составляют расходы на персонал. Мы не стали сокращать штат и оптимизировать данные расходы, а приняли социально ответственную позицию по отношению к нашим сотрудникам.

А вторая причина - это то, что необходимые созданные резервы превысили возврат просроченных задолженностей (обусловленных усилением карантинных мер). Хочу добавить, что высвобождение в будущем созданных резервов положительно отразится на финансовых результатах банка.

- Как для банка начался новый год, и какие в целом планы на 2021 год? Есть ли у вас определенные целевые прогнозы по финансовым показателям на конец года?

- Хороший вопрос. Если говорить про наши планы, то на 2021 год они очень амбициозны. Мы считаем, что пандемия завершится, и это даст толчок отложенному спросу, который возник во время периода пандемии. Мы планируем, что наш кредитный портфель вырастет на более чем 40%. При этом мы ожидаем, что кредитование среднего и малого бизнеса вырастет на более чем 25%, а микро кредитный портфель – на более чем 110%. Выдачи кредитов вырастут в два раза по сравнению с 2020 г. Также мы очень активно работаем над качеством портфеля и уверены, что стоимость риска нашего бизнеса значительно уменьшится за счет эффективной работы с проблемными активами. Я не могу сейчас раскрывать эти цифры, но наши ожидания по возврату проблемных кредитов в разы превышают показатели 2019-2020 годов.

Также хочется отметить, что банк планирует завершить 2021 год с прибылью, и мы будем продолжать работать над эффективной структурой соотношения расходов к доходам.