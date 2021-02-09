Сын экс-министра Фархада Алиева вернулся с фронта: «Родители сказали, береги себя в холода»

В интервью местному изданию Modern.az Юсиф Алиев признался, что его потрясла новость о гибели генерала Полада Гашимова во время июльских событий в Товузе.

«Я начал интересоваться боевым путем нашего генерала, беседовал с его солдатами. Я понял, что должен воевать против фашистов, которые убили нашего храброго и честного генерала. Для этого я отправился в ясамальский военкомат и попросил записать меня добровольцем. Я сказал, что хочу отправиться на фронт при первой же возможности. Спасибо им, они учли мое пожелание, и 28 сентября я уже отправился в направлении Физули», - сказал он.

По словам Юсифа Алиева, он сначала прошел военную подготовку в воинской части, после чего отправился в зону боев. Он принимал участие в боях на Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском направлениях, а после завершения войны остался в воинской части на территории Зангиланского района.

Юсиф Алиев отказался делиться своими воспоминаниями о войне, сославшись на то, что выполненные им боевые задачи остаются военной тайной.

«Моя семья не знала, что я записался добровольцем. 28 числа, перед тем как отправиться в военкомат, я поговорил с отцом и матерью и все им объяснил. Они с пониманием отнеслись и посоветовали лишь беречь себя от холода. Семья не смогла бы меня отговорить, но пошли бы ненужные разговоры. Было время, когда у меня не было возможности говорить по телефону с семьей по 10-15 дней. Я представляю, что они тогда пережили», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что дети богатых людей и чиновников не участвовали в войне, Юсиф Алиев отметил, что любовь к Родине не зависит от состояния и имеющегося имущества. Он отметил, что участие в войне было его гражданским долгом.

«В 2015 году я окончил Лондонскую школу экономики по специальности политические науки и философия. Чтобы помочь семье, я вернулся в Азербайджан. В настоящее время я являюсь членом правления компании ALCO и руковожу отделом по внешним связям», - сказал Юсиф Алиев.