В Армении началась травля Левона Ароняна «Он сменил еврейскую фамилию на армянскую…»
После поражения от Теймура Раджабова в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters над сильнейшим армянским шахматистом Левоном Ароняном все сильнее сгущаются тучи.
Информация армянских СМИ о том, что Аронян больше не хочет выступать под флагом своей страны и планирует в дальнейшем играть за сборную США, о чем haqqin.az уже сообщал, вызвала серьезное негодование в Армении. Ароняна тут же стали обвинять в рвачестве и присвоении денег, а сторонники премьер-министра Никола Пашиняна осуждают шахматиста за излишнюю политизированность и служение бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который до сих пор является главой Армянской федерации шахмат.
Сам Аронян все еще молчит. Сейчас он выступает на турнире Opera Euro Rapid, где проиграл в первом четвертьфинале французу Максиму Вашье-Ляграву и уже сегодня может завершить выступление.
Ожидается, что в ближайшее время шахматист сделает заявление. А пока за Ароняна пришлось вступиться его матери – Седе Ароновой, которая назвала атаки на сына «неуместными и наглыми стенаниями».
Относительно якобы присвоенных Ароняном средств, полагающихся Армении, Аронова отметила, что в качестве капитана команды он получил всего 200 тысяч драмов (около 385 долларов).
«Деньги были переданы Шахматной федерации Армении с целью получения разрешения на использование специального сервера, и этим сервером пользовался не только он, - написала мать шахматиста в Facebook. - Кстати, разрешение на использование сервера приостановлено с 2020 года».
На днях армянские СМИ написали, что в 2019 году по инициативе Минспорта Армении правительство решило выделить из Резервного фонда 133,2 тысячи долларов для подготовки Ароняна к турниру претендентов. Эти деньги были направлены Шахматной федерации Армении, в том числе на приобретение сверхмощного компьютера для Ароняна и финансирование услуг его тренера. По информации СМИ, во время встречи с Ароняном Никол Пашинян пообещал решить вопрос приобретения компьютера и оплаты тренера, однако не выполнил свое обещание, что и является одной из главных причин, по которой Ароняна хочет сменить спортивное гражданство.
Мать Ароняна признала, что до и во время войны Левон жертвовал деньги для поддержки сепаратистского режима в Нагорном Карабахе и побуждал друзей и знакомых делать это.
Аронова напомнила, что усилиями Ароняна и другого армянского шахматиста Габриэла Саркисяна действовала гроссмейстерская школа, которая в 2018 году была закрыта - ее сочли лишней, лишив финансирования.
Она добавила, что Аронян получил множество предложений играть за сборные других стран с тысячекратно большей зарплатой. «До сих пор он отказывался от этих предложений. Какое решение примет он сейчас - я не могу сказать, учитывая это общенародное помешательство».
Аронова призвала прекратить политизировать деятельность гроссмейстера и критиковать его, пытаясь представить отступником. «Левон участвовал в шахматной жизни Армении не для пиара президента Федерации Сержа Саргсяна, а ради чести и авторитета Армении в мире».
Также мать шахматиста подчеркнула, что «в то время как многие армяне меняют окончания фамилий на -ов, -ев, -оглу и прочее, Левон, являясь наполовину евреем, поступил наоборот, поменяв фамилию Аронов на Аронян».
Стоит добавить, что настоящее имя шахматиста, данное ему при рождении – Лев. Его отец – Григорий Леонтьевич Аронов, а девичья фамилия матери – Авагян.