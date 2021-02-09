Отдел спорта 15:50

После поражения от Теймура Раджабова в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters над сильнейшим армянским шахматистом Левоном Ароняном все сильнее сгущаются тучи.

Информация армянских СМИ о том, что Аронян больше не хочет выступать под флагом своей страны и планирует в дальнейшем играть за сборную США, о чем haqqin.az уже сообщал, вызвала серьезное негодование в Армении. Ароняна тут же стали обвинять в рвачестве и присвоении денег, а сторонники премьер-министра Никола Пашиняна осуждают шахматиста за излишнюю политизированность и служение бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который до сих пор является главой Армянской федерации шахмат. Сам Аронян все еще молчит. Сейчас он выступает на турнире Opera Euro Rapid, где проиграл в первом четвертьфинале французу Максиму Вашье-Ляграву и уже сегодня может завершить выступление. Ожидается, что в ближайшее время шахматист сделает заявление. А пока за Ароняна пришлось вступиться его матери – Седе Ароновой, которая назвала атаки на сына «неуместными и наглыми стенаниями».

Относительно якобы присвоенных Ароняном средств, полагающихся Армении, Аронова отметила, что в качестве капитана команды он получил всего 200 тысяч драмов (около 385 долларов). «Деньги были переданы Шахматной федерации Армении с целью получения разрешения на использование специального сервера, и этим сервером пользовался не только он, - написала мать шахматиста в Facebook. - Кстати, разрешение на использование сервера приостановлено с 2020 года». На днях армянские СМИ написали, что в 2019 году по инициативе Минспорта Армении правительство решило выделить из Резервного фонда 133,2 тысячи долларов для подготовки Ароняна к турниру претендентов. Эти деньги были направлены Шахматной федерации Армении, в том числе на приобретение сверхмощного компьютера для Ароняна и финансирование услуг его тренера. По информации СМИ, во время встречи с Ароняном Никол Пашинян пообещал решить вопрос приобретения компьютера и оплаты тренера, однако не выполнил свое обещание, что и является одной из главных причин, по которой Ароняна хочет сменить спортивное гражданство.