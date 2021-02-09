Экс-вице-премьер Абид Шарифов об отеле своего внука

Бывший вице-премьер Абид Шарифов подтвердил ранее распространенную в СМИ информацию о том, что его внук Ниджат Махмудов построил гостиничный комплекс Sheki Park в Шеки.

Вместе с тем, он призвал не преувеличивать масштабы гостиничного комплекса, назвав его «трехэтажным общежитием».

"Ниджат - сын моей дочери. Возведенный им объект в Шеки нельзя назвать отелем. Скорее, это трехэтажное общежитие. Не такой большой комплекс, как пишут. К чему преувеличивать?" - сказал бывший вице-премьер в беседе с журналистами.

Следует отметить, что отель Sheki Park состоит из четырехэтажного корпуса и одно-, двух- и трехкомнатных коттеджей общей площадью более 5 200 кв. метров. Здесь расположены рестораны, волейбольная площадка, теннисный корт, открытый бассейн и ряд других объектов.