Задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 9 февраля сотрудники органов внутренних дел провели превентивные профилактические мероприятия на территории Ходжавендского и Физулинского районов.

В результате были выявлены и задержаны 6 жителей Агджабединского района - Гафар Галандаров, Фирдовси Алиев, Эмин Мамедов, Сафар Алиев, Эльчин Алиев и Махир Мамедов, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории вышеуказанных районов. Продолжаются расследования для дачи правовой оценки действиям этих лиц.

«Еще раз призываем граждан, не посещать освобожденные от оккупации территории незаконным путем, рискуя жизнью и здоровьем, воздерживаться от таких поездок», - отмечается в сообщении МВД.