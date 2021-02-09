В Украине начали расследование по закупке вакцины от коронавируса

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование возможных закупок министерством здравоохранения китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене. Об этом 10 февраля сообщил Совет общественного контроля НАБУ, пишет «Страна.ua».

Речь идет о закупке препарата по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. Такая цена оказалась едва ли не самой высокой в мире.

Предварительно действия при закупке препарата квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.