В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 236 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четверо человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 231 509 случаев заражения коронавирусом, из них 225 914 человек благополучно прошли лечение, 3 167 пациентов клиник скончались. Лечение 2 428 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 470 908 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 298 - за минувшие сутки.