Миллионы японцев останутся без вакцины из-за неправильных шприцев

Миллионы японцев останутся без вакцины против коронавируса производства компании Pfizer из-за неправильных шприцев. Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на главу Минздрава страны Норихису Тамуру.

В прошлом месяце правительство заявило, что получило достаточное число доз для вакцинации 72 миллионов человек из расчета, что в каждой ампуле препарата содержится шесть доз. Однако стандартные шприцы, используемые в Японии, способны извлечь лишь пять доз.

Правительство обратилось к производителям медицинского оборудования с просьбой наладить производство специальных шприцев. По словам пресс-секретаря правительства, шестую дозу, которую не получится извлечь из ампулы, пока придется выбрасывать.