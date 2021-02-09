Керимов попался на торговле героином фото, видео
Жителя Баку задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службы МВД, сотрудники Бинагадинского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП, в поселке Сулутепе по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан житель столицы Ильгар Керимов, при осмотре пакета, принадлежащего подозреваемому, в нем были обнаружены и изъяты героин весом 1 кг и 70 г марихуаны.
В ходе расследования выяснилось, что И.Керимов получил наркотики от иностранного гражданина, личность которого следствию неизвестна. По поручению иностранца он должен был организовать доставку и продажу наркотиков отельным лицам, разместив их в различных местах Баку.
По факту проводится расследование.