«Азеригаз» продолжает проверять счетчики по обращениям абонентов фото; видео
Все обращения в производственное объединение «Азеригаз» о том, что используемый механическо-электронный счетчик регистрирует слишком много расхода газа, внимательно рассматриваются. Причины, вызвавшие недовольство абонентов, расследуется с их участием. В заключение составляется протокол проверки с участием представителей двух других госорганов (Агентства по регулированию энергетических вопросов Минэнерго и Института метрологии). Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Азеригаз».
Так, на днях, как и другие граждане, в ПО «Азеригаз» обратилась главный редактор Media News Мирвари Тахирли в связи с тем, что в ее частном доме механическо-электронный счетчик регистрирует большой расход газа. Механическо-электронный счетчик был снят, а счетчик с предоплатой временно установлен в частном жилом доме во избежание перебоев в подаче газа. Газовый счетчик, который был снят с участием абонента, был проверен в Департаменте метрологии объединения. Сначала внутренняя часть счетчика была проверена с помощью камеры, а затем счетчик был подключен к контрольной доске. Все процессы проходили прозрачно, а сам процесс проверки счетчика журналист также снимала на свой мобильный телефон. В ходе проверки были выявлены некоторые дефекты в рабочем механизме газового счетчика. Но эти дефекты не оказывали никакого влияния на расход газа. В процессе проверки счетчика принял участие заведующий сектором Агентства по регулированию энергетических вопросов Министерства энергетики Эльчин Годжаев. Абонент Сакин Абдуллабейли поделился своим мнением о ходе проверки со съемочной группой отдела по связям с общественностью ПО «Азеригаз».
Процесс проверки счетчика можно посмотреть на следующем видео: