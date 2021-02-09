Кадыров отменил масочный режим в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о снятии масочного режима в республике. Обязательное ношение масок отменяется в общественных местах. При этом Кадыров напомнил об угрозе заражения коронавирусом для тех, кто входит в группу риска, сообщают российские СМИ.

Кроме того, сохраняется рекомендация по ношению маски в течение нескольких дней после прививки от коронавируса. Кадыров отметил, что к решению об отмене масочного режима власти пришли после тщательного анализа обстановки в регионе. Она признана благоприятной.

«Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с коронавирусом. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — написал Кадыров.