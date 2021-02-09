Глава МИД Армении об открытии границы с Турцией
Армения ожидает открытия турецкой границы, заявил глава МИД Ара Айвазян, отвечая на вопросы депутатов в Национальном Собрании, сообщает «Спутник-Армения».
По его словам, закрытие границ с Турцией было обусловлено статус-кво в Карабахе, который теперь изменен.
«У Турции больше нет причин держать границы с Арменией закрытыми», - заявил Айвазян.
Напомним, что между Анкарой и Ереваном нет дипломатических отношений, граница между двумя странами закрыта с 1993 года.