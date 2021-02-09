Аппарат "Тяньвэнь-1" стал первым в истории китайским зондом, вышедшим на орбиту Марса. Аппарат достиг Красной планеты сегодня, 10 февраля 2021 года.

Двигатели успешно замедлили пятитонную махину, не дав ей пролететь мимо Марса. Возможности сделать вторую попытку у китайских специалистов не было. Радиосигнал с Земли идет к Красной планете более десяти минут, так что управление зондом в реальном времени невозможно. Поэтому инженеры заранее загрузили нужную программу в бортовой компьютер межпланетной станции, пишут Вести.ру.

Миссия включает орбитальный аппарат и посадочный модуль с марсоходом. Последний должен сесть на равнине Утопия. Но произойдёт это не раньше мая 2021 года. Сначала инженеры должны проверить все системы и изучить предполагаемое место посадки с орбиты.

Номинально миссия 240-килограммового марсохода рассчитана на три месяца. Но в случае успеха её продлят до тех пор, пока аппарат будет исправно работать.

Ранее Марс с орбиты изучали космические зонды, принадлежащие США, СССР, странам-членам Европейского космического агентства, а также Индии. Совсем недавно в эту эстафету включился аппарат, принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам.

Успешной работой своих зондов на поверхности Красной планеты пока могут похвастаться только США. Марсоход "Тяньвэнь-1" может сделать Китай второй державой в истории, которой удалось покорить неуступчивый Марс.