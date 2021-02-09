Первый китайский зонд успешно достиг Марса фото

Аппарат "Тяньвэнь-1" стал первым в истории китайским зондом, вышедшим на орбиту Марса. Аппарат достиг Красной планеты сегодня, 10 февраля 2021 года.

"Тяньвэнь-1" прислал свой первый снимок Марса с расстояния 2,2 миллиона километров

Двигатели успешно замедлили пятитонную махину, не дав ей пролететь мимо Марса. Возможности сделать вторую попытку у китайских специалистов не было. Радиосигнал с Земли идет к Красной планете более десяти минут, так что управление зондом в реальном времени невозможно. Поэтому инженеры заранее загрузили нужную программу в бортовой компьютер межпланетной станции, пишут Вести.ру.

Миссия включает орбитальный аппарат и посадочный модуль с марсоходом. Последний должен сесть на равнине Утопия. Но произойдёт это не раньше мая 2021 года. Сначала инженеры должны проверить все системы и изучить предполагаемое место посадки с орбиты.

Номинально миссия 240-килограммового марсохода рассчитана на три месяца. Но в случае успеха её продлят до тех пор, пока аппарат будет исправно работать.

Ранее Марс с орбиты изучали космические зонды, принадлежащие США, СССР, странам-членам Европейского космического агентства, а также Индии. Совсем недавно в эту эстафету включился аппарат, принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам.

Успешной работой своих зондов на поверхности Красной планеты пока могут похвастаться только США. Марсоход "Тяньвэнь-1" может сделать Китай второй державой в истории, которой удалось покорить неуступчивый Марс.