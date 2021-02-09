Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) подтвердили свою причастность к нападению на аэропорт саудовского города Абха. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
"Атака послужила ответом на воздушные бомбардировки и продолжающуюся осаду нашей страны", - цитирует телеканал представителя хуситов.
По его словам, мятежники использовали четыре беспилотника, их целью были военные самолеты аравийской коалиции.
Ранее командование аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, сообщило о нападении йеменских мятежников на аэропорт Абхи. Как отмечалось, в результате атаки в аэропорту загорелся гражданский самолет. Пожар был потушен, информация о пострадавших не поступала. Альянс назвал произошедшее военным преступлением.