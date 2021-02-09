В Таиланде у летучих мышей выявили новый коронавирус

Молекулярные биологи обнаружили в крови летучих мышей, живущих в пещере на востоке Таиланда, частицы коронавируса, оказавшиеся схожими по структуре генома на SARS-CoV-2. Новый вирус специалисты назвали RacCS203, пишет Nature Communications.

"Точное происхождение SARS-CoV-2 пока остается загадкой, однако наше исследование расширяет возможный ареал обитания его предков от Японии до Таиланда, охватывая территорию длиной в 4,8 тысячи километров. Очевидно, что нам необходимо вести трансграничные наблюдения для поисков прямых предков возбудителя COVID-19", - подчеркнули исследователи.

Они отметили, что вирус был подтвержден у пяти летучих мышей. Согласно научной работе, новый коронавирус похож на SARS-CoV-2 на 91,5%.

Ученые предполагают, что предок SARS-CoV-2 начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине прошлого столетия. Теперь эксперты хотят выяснить, как часто возникают коронавирусы у животных, способные заражать людей так, как возбудитель эпидемии COVID-19, и почему они ранее не поражали человечество.