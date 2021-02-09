Первым гражданином Турции в космосе может стать женщина

Космическое агентство Турции разработало программу, которая выведет страну на новый уровень технологического развития, откроет возможности в сфере космической экономики. Об этом заявил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк в ходе круглого стола редакторов Anadolu в Анкаре.

По словам главы Минпрома, реализация космической программы зависит не только от человеческого капитала и финансовых возможностей отдельно взятой страны. Важна политическая поддержка, что упрощает решение многих вопросов, подчеркнул Варанк.

«Национальная космическая программа выведет Турцию в число лидеров по производству продукции с максимальной добавленной стоимостью. Эта программа - источник гордости для всей страны», - сказал турецкий министр.

Варанк отметил, что лично сам президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции в космосе была женщина. Министр уверен, что технологии, разработанные турецкими инженерами, внесут вклад в изучение космоса, и Турция станет важным игроком в сфере космической экономики.