Пашинян рассказал, почему отказался от досрочных выборов

Некоторые силы хотели использовать выборы для дестабилизации. Так прокомментировал отказ от проведения досрочных выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наши подходы не претерпели фундаментальных изменений. Мы предложили политическим силам повестку и сказали, что для ее реализации ключевое значение имеет позиция парламентских сил. И парламентские силы отвергли ее", — сказал Пашинян, которого цитирует Sputnik Армения.

Армянский премьер отметил, что правящая сила предлагала выборы в качестве возможного условного разрешения ситуации: "Но ряд сил предлагал использовать выборы в качестве фактора эскалации и дестабилизации".

Издание напоминает, что ранее правящая фракция "Мой шаг" после встречи с Пашиняном заявила, что в обществе нет запроса на проведение внеочередных выборов, и что предложение премьера о проведении парламентских выборов не получило положительного отклика парламентской оппозиции.