В Азербайджане умирает хурма наш спецреп
Ввиду пандемии экспортеры азербайджанской хурмы столкнулись в этом году с серьезными трудностями. Как сообщает haqqın.az, экспорт этого фрукта в другие страны значительно уменьшился. В прошлом же году прибыль от продажи хурмы за рубеж достигла 91,6 миллиона долларов. Азербайджанскую хурму поставляют в основном в Россию и Украину.
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов объясняет это в том числе тем, что в обеих этих странах снизилась покупательная способность населения, и таким спросом, как прежде, хурма уже не пользуется. Соответственно уменьшился и объем ее экспорта.
«Холодильные склады в Азербайджане заполнены. Нужна помощь фермерам и экспортерам для выхода на новые рынки, чтобы они имели возможность сбывать готовую продукцию. Сложившееся неблагоприятное положение связано именно с отсутствием выхода на другие рынки сбыта», - говорит Юсифов.
Сейчас в холодильных камерах складов более 10 тысяч тонн хурмы, и если ее срочно не реализовать, фрукты придут в негодность, утверждает Г.Юсифов.
Председатель ассоциации уточнил, что внутренний рынок такое количество продукции принять не может, и нужно попытаться создать условия для выхода на рынки Европы и арабских стран.
«Фермеры не могут сами обеспечить выход на зарубежные рынки. Между тем выращивание хурмы – это прибыльная сельскохозяйственная отрасль. В последние годы под этот фрукт специально разбиты новые сады, а значит выращенный объем будет еще более повышаться», - заверил корреспондентов haqqın.az Г.Юсифов.
В настоящее время цена хурмы на местном рынке колеблется от 90 гяпик до 1 маната 50 гяпик за килограмм. Например, на рынке «Восьмого километра» хурму сорта шишбурун продают за один манат. Как утверждают фермеры, по сравнению с прошлым годом цена упала на 40-50%.
«На местных рынках, как раньше, продавать хурму за 2,50 – 3 маната за кг сейчас невозможно. Раньше практически все, что закладывалось на зиму в холодильники, отправлялось в Россию. Основную прибыль фермеры имели за счет экспорта. На рынках России хурма продавалась в 3-4 раза дороже, чем у нас. Но теперь даже уже отправленная продукция в некоторых регионах России до сих пор не реализована», - говорят торгующие на рынке фермеры.
Правда, фермер из Гёйчая Джавид Пириев заявил, что по сравнению с крупными хозяйствами у него таких проблем нет. Готовую продукцию он сбыл по 7-10 манатов за ящик. А в этом году благодаря хорошим погодным условиям урожайность была в 2-3 раза выше, чем обычно. Килограмм в среднем продавал по 1 - 1,10 маната, и эта цена принесла до 60% прибыли, отметил фермер.
«На внешних рынках спрос на сорт хурмы шишбурун очень высокий. Во многих районах, например, в Барде, Тертере был высажен сорт из Испании, срок хранения которого намного больше. Но по вкусовым качествам местная хурма лучше и спрос на нее намного выше. Раньше у нас был выход на рынок Германии, и наша продукция там ценилась. Производство хурмы очень прибыльно. В Гёйчае у нас многие занимаются этим», - говорит Дж.Пириев.
Как утверждает другой гёйчайский фермер Оруджали Ганиев, он в этот сезон реализовал свой урожай хурмы по цене от 90 гяпик до 1 маната 10 гяпик.
«С одного гектара сада собирал 10-15 тонн хурмы. Потратив 3-4 тысячи на уход за деревьями, заработал около 10 тысяч манатов. Но при плохой погоде продукция быстро портится, можно и убыток понести», - рассказывает Ганиев.
Но вот крупные фермерские хозяйства, отмечает он, в этом году столкнулись с проблемой сбыта. Зато в прибыли оказались владельцы складов, холодильников. А вот продавцам пришлось снижать цену, ведь холодильники переполнены, хранить хурму негде – надо в срочном порядке реализовать, ведь это скоропортящийся фрукт. Только выход на дополнительные зарубежные рынки может помочь фермерам, считает Ганиев.
Отметим, что за прошлый год за рубеж было продано около 126 тысяч тонн хурмы. После помидоров хурма считается вторым основным экспортным продуктом сельского хозяйства Азербайджана. В последние годы местные фермеры увеличили вложения в эту отрасль и вывели на промышленный уровень выпуск этой продукции. Но трудности с выходом на внешние рынки отрицательно сказывается на этой прибыльной отрасли.