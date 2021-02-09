Ульвия Худиева, собкор 19:42

Ввиду пандемии экспортеры азербайджанской хурмы столкнулись в этом году с серьезными трудностями. Как сообщает haqqın.az, экспорт этого фрукта в другие страны значительно уменьшился. В прошлом же году прибыль от продажи хурмы за рубеж достигла 91,6 миллиона долларов. Азербайджанскую хурму поставляют в основном в Россию и Украину. Председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов объясняет это в том числе тем, что в обеих этих странах снизилась покупательная способность населения, и таким спросом, как прежде, хурма уже не пользуется. Соответственно уменьшился и объем ее экспорта.

«Холодильные склады в Азербайджане заполнены. Нужна помощь фермерам и экспортерам для выхода на новые рынки, чтобы они имели возможность сбывать готовую продукцию. Сложившееся неблагоприятное положение связано именно с отсутствием выхода на другие рынки сбыта», - говорит Юсифов. Сейчас в холодильных камерах складов более 10 тысяч тонн хурмы, и если ее срочно не реализовать, фрукты придут в негодность, утверждает Г.Юсифов. Председатель ассоциации уточнил, что внутренний рынок такое количество продукции принять не может, и нужно попытаться создать условия для выхода на рынки Европы и арабских стран. «Фермеры не могут сами обеспечить выход на зарубежные рынки. Между тем выращивание хурмы – это прибыльная сельскохозяйственная отрасль. В последние годы под этот фрукт специально разбиты новые сады, а значит выращенный объем будет еще более повышаться», - заверил корреспондентов haqqın.az Г.Юсифов. В настоящее время цена хурмы на местном рынке колеблется от 90 гяпик до 1 маната 50 гяпик за килограмм. Например, на рынке «Восьмого километра» хурму сорта шишбурун продают за один манат. Как утверждают фермеры, по сравнению с прошлым годом цена упала на 40-50%. «На местных рынках, как раньше, продавать хурму за 2,50 – 3 маната за кг сейчас невозможно. Раньше практически все, что закладывалось на зиму в холодильники, отправлялось в Россию. Основную прибыль фермеры имели за счет экспорта. На рынках России хурма продавалась в 3-4 раза дороже, чем у нас. Но теперь даже уже отправленная продукция в некоторых регионах России до сих пор не реализована», - говорят торгующие на рынке фермеры.