Иран отмечает годовщину исламской революции

Такой формат предложили власти, чтобы избежать толп на улицах. Демонстрации с участием машин и мотоциклов проходят на 12 дорогах Тегерана. Многие автомобили украшены слоганами и изображениями основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни и генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара ВВС США в Багдаде в прошлом году, пишет Интерфакс.

На площади Азади была организована торжественная церемония. Несмотря на отсутствие гостей, власти выставили на обозрение баллистические ракеты Корпуса стражей исламской революции. Также иранцы могут поучаствовать в митинге, который в этом году проводится онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать себе слоган и постер.

Корпус стражей Исламской революции Ирана продемонстрировал сегодня три баллистические ракеты на площади Азади. Среди представленных ракет были «Зольфагар Басир», «Дизфуль» и «Киам», передает IRNA.

Исламская революция произошла в Иране в 1979 году. После года забастовок под руководством духовенства шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Монархия была упразднена, а новую администрацию возглавил аятолла Хомейни.