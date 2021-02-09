В эти минуты он проводит второй четвертьфинальный матч против голландца Аниша Гири. Первый вчера завершился вничью 2:2.

Раджабов играл белыми. Во второй партии наш шахматист будет играть черными фигурами.

В сегодняшнем матче счет пока 1:1. В третьей партии Теймур будет играть белым цветом.

Сегодня соперники сыграют максимум четыре партии в рапид. Если и после них будет ничья, победителя в паре Гири - Раджабов могут определить две блиц-партии. Но если они завершатся со счетом 1:1, то будет сыгран «Армагеддон», где белым нужно обязательно побеждать, а черных устроит ничья.

В случае победы Теймур Раджабов в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Уэсли Со (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Здесь в первом матче выиграл Со – 2,5:1,5.

В двух других первых четвертьфиналах чемпион мира Магнус Карлсен одолел россиянина Даниила Дубова – 2,5:0,5, а француз Максим Вашье-Ляграв победил армянина Левона Ароняна – 2,5:1,5.

Напомним, на предварительной стадии по итогам 15 туров Теймур Раджабов набрал 8 очков и занял 7-е место. В его активе была одна победа и 14 ничьих. Гири с 9,5 очка расположился на 2-й позиции, уступив Магнусу Карлсену лишь по дополнительным показателям. Очное противостояние Раджабова и Гири в квалификации завершилось вничью.

Opera Euro Rapid – третий турнир из серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Призовой фонд текущего соревнования равен 100 тысячам долларов. Победитель получит 30 тысяч.

Второй турнир серии под названием Airthings Masters, который завершился в январе, выиграл Теймур Раджабов, обыграв в финале армянина Левона Ароняна. Тем самым наш шахматист уже заработал право сыграть в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.