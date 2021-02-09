Мировой экономике предсказали новые проблемы

Мировое сообщество может столкнуться с серьезными проблемами в мировой экономике уже в первом квартале 2021 года. Такого мнения придерживаются эксперты ООН, представившие соответствующий доклад в ходе конференции по торговле и развитию (UNCTAD).

Согласно докладу, больше всего пострадает сфера торговли. Эксперты утверждают, что торговля сократится на 1,5%, а сферу услуг ожидает спад на 7%. Также подчеркивается, что на данном этапе именно торговля услугами оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается, пишет РИА Новости.

Отмечается, что проблемы в мировой экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Больше всех столкнется с проблемами туристическая сфера. Многие государства по-прежнему сохраняют ограничения по коронавирусу, не позволяющие привлекать путешественников. При этом в Китае и Индии экспорт услуг просел в меньшей степени.