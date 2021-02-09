В Израиле уставшие от локдауна нашли необычный выход

В Израиле, где уже почти год действуют различные ограничения из-за коронавируса, уставшие от локдауна люди нашли необычный выход из ситуации. Русская служба BBC сообщает, что они собираются группами и начинают кричать.

Практика крика помогает людям избавиться от негативных эмоций и усталости. Похожие методы используются в йоге и различных видах боевых искусств.

Несмотря на успехи в вакцинации населения, власти Израиля пока делают лишь легкие послабления, но целиком ограничения не снимают.