«После первой Карабахской войны Армения и Азербайджан пошли разными путями»

Президент Ильхам Алиев осуществил мечту азербайджанского народа о возвращении Карабах а после прекращения огня в 1994 году. Таким образом, президент выполнил завещание своего отца, а также укрепил свою политическую власть. Об этом в беседе с АзерТАдж сказал российский журналист, политолог Даниил Рубинович.

«После первой Карабахской войны Армения и Азербайджан пошли двумя разными путями. Если Армения погрязла во внутриполитических дрязгах, развалила экономику, банковскую систему и армию, что привело к массовой эмиграции населения, то Азербайджан благодаря спокойной и уверенной внутренней политике сначала Гейдара Алиева, а затем нынешнего президента Ильхама Алиева значительно увеличил свой экономический и военный потенциал», - говорит российский эксперт.

По его мнению, разницу в развитиях двух стран продемонстрировала четырёхдневная апрельская война 2016 года, когда Азербайджану удалось вернуть часть территории в Карабахе. Но это была проба сил.

«Вторая Карабахская война привела армянскую армию к катастрофе. Азербайджанская армия имела тотальное превосходство... При гипотетическом продолжении Карабахской войны отступавшие армяне могли перейти к диверсионно-террористической войне с её потенциальным выносом за пределы зоны конфликта, а армянский терроризм имеет большую историю», - отмечает Д.Рубинович.

Если бы перемирие сорвалось, то Азербайджан всё равно одержал бы победу, уверен российский журналист: «Так как его демографический, экономический и чисто военный потенциал намного больше, чем у Армении. Но победа далась бы ценой большей крови, и не только на фронте, но и в тылу, с учетом ракетных ударов армян по мирным городам Азербайджана. Армяне при затягивании войны умышленно разрушили бы инфраструктуру спорных территорий еще сильнее, чем к середине ноября 2020 года. А по условиям перемирия Азербайджан вернул значительную часть своих земель без продолжения войны и новых потерь и получил транспортный коридор в Нахчыван через территорию Армении».

Говоря о посреднической роли РФ в подписании трехстороннего соглашения о прекращении огня, эксперт отметил, что Россия пресекла попытки своего армянского лобби использовать Карабахскую войну как повод для применения военных договоров с Арменией, так как договоры России с Арменией имеют силу лишь на международно признанные границы Армении. «Полагать, что 1 960 миротворцев смогут подорвать суверенитет Азербайджана – страны с более чем 10-миллионным населением, было бы большим преувеличением. Но если бы не их ввод, то армянские партизаны доставили бы Азербайджану дополнительные проблемы. А российские миротворцы проявили последовательность в защите условий перемирия, разоружив армянские группировки, намеревавшиеся продолжать войну», - заключил российский политолог.