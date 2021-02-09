Известный город-курорт обнесли бетонной стеной

Стена из бетона и металлической рабицы, длина которой составляет 36 км, защищает египетский курортный город Шарм-эш-Шейх от криминала и экстремизма. Об этом в преддверии открытия нового туристического сезона на Красном море рассказали ТАСС в ассоциации туристических гидов Египта.

"Ограждения простираются от въезда в город с юга до самой северной его точки района Набк, и на всем протяжении стены установлены четыре контрольно-пропускных пункта, - пояснил ТАСС тургид Мидхат Ибрагим. - Цель этого заграждения - обезопасить город от любых попыток нарушить безопасность местного населения и туристов. У каждых ворот расположены полицейские посты для проверки всех въезжающих и выезжающих из города. В частности, занятые в сфере туризма египтяне не смогут попасть в город без соответствующих разрешений на работу, других людей также не пропустят в Шарм-эш-Шейхе без документов".

Идея возведения стены вокруг курорта появилась несколько лет назад после вооруженного ограбления банка в Шарм-эш-Шейхе. Преступники так и не были найдены, но эта криминальная история подтолкнула местных властей к мысли о необходимости защитить город от нежеланных гостей. Возведение стены началось три года назад.

Как отметил губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда, стена никак не отразится на передвижении туристов. "Заграждения были возведены полтора года назад, и за это время мы убедились, что они не портят эстетический облик города и не закрывают вид на основные достопримечательности и красоты Синая", - сказал он.