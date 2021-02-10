Массовая драка со стрельбой в Дагестане

В Цунтинском районе Дагестана произошел конфликт со стрельбой, участниками которого стали более 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, "между сторонниками главы района и оппонентами началась драка, кто-то открыл стрельбу из травматического оружия, один человек получил легкое ранение. Всех доставили в отдел, позже их отпустили, травматическое оружие изъято. Собран материал для принятия процессуального решения".

Глава администрации района Шамиль Магомедов сказал агентству, что районные чиновники в конфликте не участвовали.