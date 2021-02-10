Правительство Азербайджана в 2020 году на финансирование мер по усилению обороноспособности и улучшению материально-технического обеспечения вооруженных сил направило из госбюджета 4 млрд 426,8 млн манатов, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Министерстве финансов.

«В 2020 году из госбюджета Азербайджана на финансирование мер по усилению обороноспособности и улучшению материально-технического обеспечения вооруженных сил (включая текущие расходы, инвестиции и средства, выделенные из резервных фондов) составило 4 млрд 426,8 млн манатов, что на 36,1% больше, чем в 2019 году», - сказали в Минфине.

В финансовом ведомстве подчеркнули, что госбюджет на 2020 год был утвержден с расходами на оборону в размере 3 млрд 787,5 млн манатов.