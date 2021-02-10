В 2020 году в Китае родились 10,035 млн человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством общественной безопасности КНР. Это рекордно низкий показатель за последние 70 лет, пишет Guardian.

За последний год рождаемость в стране снизилась более чем на 30%. По данным Национального бюро статистики, в 2019 году в Китае родились 14,65 млн детей.

Показатель 2020 года продолжил четырехлетнюю тенденцию падения и стал самым низким с момента основания КНР в 1949 году. Среди новорожденных 52,7% (порядка 5,29 млн) — мальчики, 47,3% (около 4,74 млн) — девочки.

Снижение рождаемости делает острее проблему содержания стареющего населения в Китае. По данным отчета Китайской академии социальных наук, опубликованного в 2019 году, к 2035 году государственный пенсионный фонд останется без необходимых для выплаты пособий денег. Демографы также подчеркивают, что к 2050 году порядка трети населения будет старше 60 лет.

По мнению экспертов, к резкому падению рождаемости привела политика «одна семья — один ребенок», которую проводили с 1979 по 2015 год, и ее долгоиграющие последствия.