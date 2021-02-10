США вводят санкции против военных Мьянмы

Американская администрация вводит адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также блокирует им доступ к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд. Об этом сообщил президент США Джозеф Байден.

"Американское правительство делает шаги, чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к $1 млрд из средств правительства Бирмы [Мьянмы], которые находятся в США. И сегодня я одобрил новый исполнительный указ, позволяющий нам немедленно вводить санкции в отношении военачальников, которые осуществляли переворот, а также их деловых интересов и членов семей", - цитирует ТАСС главу Белог дома.

По его словам, "первый круг" лиц, в отношении которых будут введены эти ограничения, власти США определят уже на текущей неделе.