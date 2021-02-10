Twitter отказался восстанавливать аккаунт Трампа

Twitter, комментируя возможность восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что не сделает этого даже в случае, если он будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах. Об этом сообщил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в разговоре с CNBC.

Он напомнил, что, согласно правилам Twitter, пользователи не могут призывать к насилию. Если же кто-то допустит подобные высказывания, он будет заблокирован без возможности вновь использовать платформу.

Соцсеть в январе бессрочно заблокировала аккаунт Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово.