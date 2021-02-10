Ирландский боец UFC Конор Макгрегор посетил в Объединенных Арабских Эмиратах ресторан знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче и заказал позолоченный стейк стоимостью 1000 долларов.

Гёкче опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он разрезает мясо для Макгрегора.

Шеф-повар по традиции эффектно нарезал мясо, а право посолить его доверил Конору. Первый кусок мяса Гёкче лично отправил в рот Макгрегору, приставив нож к горлу спортсмена.