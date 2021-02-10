Облава по всей Европе на грузинских воров в законе

Правоохранительные органы ЕС устроили облаву на грузинское криминальное сообщество, действующее в Европе. В результате беспрецедентно масштабной полицейской операции сразу в нескольких государствах полиция задержала 45 выходцев из Грузии, которые занимались квартирными кражами, незаконной торговлей и отмыванием денег. Об этом сообщил замглавы департамента криминальной полиции МВД Грузии Ираклий Дондоладзе, передает «Коммерсант».

Облаву на криминальных авторитетов, осевших в Италии, Франции, Польше, Греции, Бельгии и Словении, устроили правоохранительные органы Евросоюза и Интерпола при содействии «полицейских атташе» при грузинских посольствах, через которых из Тбилиси передавались досье на воров в законе. Спецоперация готовилась шесть месяцев.

В Италии правоохранители назвали спецоперацию по-грузински «Канониери курди» («вор в законе»). Там многие из грузинских авторитетов женились и поменяли свои имена и фамилии на итальянские, чтобы скрыться от правосудия. Только в одном итальянском городе Реджо-нель-Эмилия были задержаны 23 подозреваемых.

Во Франции полицейские назвали облаву «Братва-35» (Bratva-35): в городах Рош-сюр-Йон, Нуар, Анжер, Бордо и Ренн задержаны 17 выходцев из Грузии.

Остальные подозреваемые были задержаны в Польше, Греции, Бельгии и Словении.