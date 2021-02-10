Первый вице-президент Азербайджана , президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны Азимом Гафаровым. Он был отправлен на лечение в больницу Гюльхане (Турция), передает Trend.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, продолжает свою миссию по поддержке политики государственной заботы о тех, кто принимал участие в Отечественной войне.

Так, участник Отечественной войны Гафаров Азим Рафик оглу, 1986 года рождения, был отправлен при поддержке Фонда Гейдара Алиева в больницу Гюльхане в Турции для прохождения обследования, лечения и реабилитации. Его сопровождает специализированный врач из Азербайджана.

Перед вылетом Гафаров сказал, что получил три пулевых ранения в боях в Джебраиле: "Одна пуля повредила спинной мозг, мои ноги парализованы. Сейчас меня везут на лечение в Турцию, с помощью Всевышнего врачи меня вылечат. Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни нашему президенту и Мехрибан Алиевой. Меня везут в Турцию по их указанию. Надеюсь и верю, что мои ноги восстановятся".

С 27 сентября Азим Гафаров в течение трех дней воевал в Кельбаджарском направлении, затем принял участие в боях в Муровдагском, Физулинском, Кельбаджарском и Джебраильском районах. В результате ранений у него повреждены желудок, селезенка, легкие, печень, грудная клетка и позвоночник, а также парализована нижняя часть туловища.