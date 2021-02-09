Худший за десять лет год для европейских банков

Из-за пандемии европейские банки пережили худший год за последние десять лет. Прибыль 19 крупнейших финансовых организация ЕС упала ниже 10 миллиардов евро впервые с тех пор, как Bloomberg начал сбор данных в 2010 году, пишет Лента.ру.

Однако худшее для банков уже позади, показатели постепенно начали улучшаться, отмечают эксперты. Тенденция к росту банковских доходов также увеличивает перспективы выплат денег акционерам, отмечает Bloomberg.

В отличие от Европы американские банки чувствовали себя лучше. Например, Morgan Stanley и JPMorgan получили самую высокую прибыль за всю свою историю.