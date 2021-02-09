Байден назвал «центральную миссию» Пентагона
США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях, заявил президент США Джо Байден заявил при посещении Пентагона.
"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - приводит ТАСС слова американского лидера.