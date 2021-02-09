Меркель заявила о близости третьей волны COVID и продлила локдаун

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что третья волна коронавируса уже обозначилась, и с ней необходимо бороться. Об этом Меркель сообщила по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии, передает РИА Новости.

По ее словам, власти Германии уже получили первые доклады о мутациях вируса. Канцлер отметила, что в правительстве осознают, что штаммов становится все больше, и вопрос лишь в том, как быстро увеличивается их количество.

Ангела Меркель также объявила, что по итогам совещания было принято решение продлить локдаун, введенный в стране 2 ноября прошлого года, до 7 марта.