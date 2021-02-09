В Иране археологи нашли ворота Кира Великого

Иранское издание пишет, что достаточно хорошо сохранившиеся остатки величественных ворот были обнаружены примерно в трех километрах от Персеполиса. Их раскопала совместная миссия, в которую наряду с иранскими археологами входят исследователи из Италии.

Международная археологическая миссия, работающая на юге Ирана, при проведении раскопок в окрестностях древнего города Персеполиса обнаружила остатки монументальных ворот, о которых рассказывается в легендах о царе Кире Великом, сообщает Российская газета со ссылкой на Tehran Times.

Об открытии ученые объявили только сейчас, хотя первые следы монументального сооружения были найдены еще 10 лет назад.

Только сейчас археологи с уверенностью заявили, что им удалось найти знаменитые ворота "Пардис Парсе". В письменных источниках о царе Кире Великом упоминается, что эти ворота по его приказу были возведены возле Персеполиса, во дворце Талль-э-Аджори. Достроены они были уже в период правления его сына Камбиса.

По сути, "ворота" представляли собой небольшой дворец. Во время раскопок археологи и эксперты по культурному наследию установили, что их размер составлял 30 на 40 метров, высотой они были около 12 метров. В центральной комнате была обнаружена клинопись - надписи на вавилонском и эламском языках. Ученые датировали ворота, опираясь на несколько источников информации. Так, они внимательно изучили архитектуру, строительные материалы, мотивы для украшения стен и древние тексты. Кроме того, был проведен радиоуглеродный анализ материалов. Все это вкупе указывает на то, что найденный памятник был построен после 539 года до нашей эры в честь завоевания Вавилона войском Кира Великого.