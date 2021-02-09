В Иране археологи нашли ворота Кира Великого
Международная археологическая миссия, работающая на юге Ирана, при проведении раскопок в окрестностях древнего города Персеполиса обнаружила остатки монументальных ворот, о которых рассказывается в легендах о царе Кире Великом, сообщает Российская газета со ссылкой на Tehran Times.
Иранское издание пишет, что достаточно хорошо сохранившиеся остатки величественных ворот были обнаружены примерно в трех километрах от Персеполиса. Их раскопала совместная миссия, в которую наряду с иранскими археологами входят исследователи из Италии.
Об открытии ученые объявили только сейчас, хотя первые следы монументального сооружения были найдены еще 10 лет назад.
Только сейчас археологи с уверенностью заявили, что им удалось найти знаменитые ворота "Пардис Парсе". В письменных источниках о царе Кире Великом упоминается, что эти ворота по его приказу были возведены возле Персеполиса, во дворце Талль-э-Аджори. Достроены они были уже в период правления его сына Камбиса.
По сути, "ворота" представляли собой небольшой дворец. Во время раскопок археологи и эксперты по культурному наследию установили, что их размер составлял 30 на 40 метров, высотой они были около 12 метров. В центральной комнате была обнаружена клинопись - надписи на вавилонском и эламском языках. Ученые датировали ворота, опираясь на несколько источников информации. Так, они внимательно изучили архитектуру, строительные материалы, мотивы для украшения стен и древние тексты. Кроме того, был проведен радиоуглеродный анализ материалов. Все это вкупе указывает на то, что найденный памятник был построен после 539 года до нашей эры в честь завоевания Вавилона войском Кира Великого.