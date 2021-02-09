Утверждения о том, что биткоин — новое «цифровое золото», подпитывают новый пузырь на рынке криптовалют, полагает Рубини. По его мнению, этот пузырь «в конечном счете снова лопнет», как уже было в 2017 году, пишет Forbes.

Тот факт, что компания Tesla Илона Маска покупает биткоины, не означает, что инвесторам надо следовать ее примеру. Об этом в колонке для Financial Times написал американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

Американский экономист назвал еще несколько причин не инвестировать в биткоин:

1) Его цена крайне волатильна, а сообщения о недобросовестном поведении участников рынка, таком как «раскачивание» и «сбрасывание» криптовалюты, «встречаются часто».

2) Фундаментальная стоимость биткоина «равна нулю и стала бы отрицательной, если бы на ее масштабное, загрязняющее окружающую среду и энергозатратное производство распространялся надлежащий углеродный налог».

3) Называть биткоин и другие токены валютой некорректно. Они не являются расчетной единицей или масштабируемым средством оплаты. Хотя Tesla и заявила, что планирует принимать биткоины в качестве формы оплаты за свою продукцию, другие компании «почти не используют» криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

4) Зависимость от различных токенов — это «фактически возвращение к бартеру». «Даже у Флинстоунов была более сложная денежная система, завязанная на эталон. Рисованные пещерные люди использовали ракушки», — подчеркивает Рубини.

5) Неправильным экономист считает и то, что криптовалюты воспринимают как активы. В отличие от ценных бумаг и коммерческой недвижимости, они не создают денежный поток. В отличие от золота и жилой недвижимости, криптовалюты не имеют практического применения. А в отличие от традиционных валют, не предоставляют ликвидность и не могут использоваться для платежей, перечисляет экономист. «Это всего лишь игра на спекулятивном пузыре, даже хуже, чем тюльпаномания, поскольку цветы имели и до сих пор имеют практическую ценность», — пишет Рубини.

6) Криптовалюты «даже не анонимны», потому что технология блокчейна позволяет «легко отслеживать платежи», пишет Рубини.

7) Они не децентрализованы. Майнеры-олигополисты контролируют основную долю объемов добычи биткоина. Кроме того, «слишком большой» контроль над криптовалютами сохраняют программисты, которые их создали.

Накануне компания Tesla объявила, что вложила $1,5 млрд в биткоины и планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за покупки. После этой новости стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $48 000.