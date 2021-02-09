В Турции заявили о планах вакцинировать 60% населения

Турция намерена вакцинировать не менее 60% населения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Anadolu.

Министр отметил, что введение вторых доз вакцины для пациентов, получивших первую прививку, должно начаться в четверг.

Глава турецкого ведомства сообщил, что учителя, в первую очередь те, кто будет участвовать в очном обучении, начнут получать прививки к концу февраля.

По словам Коджа, Турция обеспечила доставку в страну не менее 15 миллионов доз вакцины против COVID-19 и достигла соглашения по поставкам более чем 100 млн доз в целом. «Наши граждане должны знать, что мы пытаемся закупить вакцину у всех фирм, которые могут предоставить ее до марта или апреля», - пояснил он.