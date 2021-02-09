Первая амбициозная задача, которую президент поставил перед национальным космическим агентством, это в год столетия Турецкой Республики, в 2023 году, достичь Луны. На первом этапе миссии предполагается работа в рамках международного сотрудничества, затем, по мере развития отечественной космической отрасли, перейти на турецкие ракеты.

Еще в 2018 году Турция создала Турецкое космическое агентство (TUA). Цель стояла одна: стать космической державой, одной из немногих. И вот президент Эрдоган в прямом эфире телевизионных каналов презентовал десятилетнюю программу развития космической отрасли Турции. «Я надеюсь, что эта дорожная карта, которая выведет Турцию в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована», - заявил он.

Турции предстоит построить свой космодром, организовать подготовку своих астронавтов и осуществить собственную программу разработки спутниковых систем, в частности, для метеорологических целей.

«Наши ноги будут на Земле, но наши глаза будут в космосе. Наши корни будут в Земле, но наши ветви будут в небесах», - поэтически обрисовал цели турецкий лидер.

Особой детализации, в том числе экономической, предложено не было. Очевидно, что для Турции будет непростая задача осуществить дорогостоящие планы, но тут рассчитывают на благоприятное влияние новых проектов на развитие национальной экономики.

В стране активно развиваются авиационные и ракетные технологии. Турецкие дроны заслужили всемирное признание после их боевого применения в Сирии, Ливии, Ираке и в Нагорном Карабахе. А государственное предприятие Roketsan осуществило успешный космический запуск в ноябре прошлого года.

При этом Эрдоган использует личные возможности для расширения космических возможностей страны. В январе у турецкого президента состоялся телефонный разговор с генеральным директором SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в области космических технологий с турецкими компаниями. И это не просто благие пожелания: позже в том же месяце при взаимодействии со SpaceX с американской площадки был запущен спутник связи нового поколения Türksat 5A.

Дополнительным стимулом для Турции интенсифицировать свои космические усилия стало сообщение, что 9 февраля на орбиту Марса вышел автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда» (Al-Amal), преодолев перед этим почти 500 миллионов километров. Безусловно, такие события имеют, помимо научного и технического, огромное символическое значение. Эрдоган, который имеет амбициозные планы превратить свою страну во влиятельного регионального и глобального игрока, постарается перехватить лидерские позиции в освоении космоса у Эмиратов. Конкурентная борьба за космос во второй космической лиге обещает быть захватывающим зрелищем.