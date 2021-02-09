Эрдоган приказал лететь на Луну наше послесловие

Леонид Швец, автор haqqin.az

Еще в 2018 году Турция создала Турецкое космическое агентство (TUA). Цель стояла одна: стать космической державой, одной из немногих. И вот президент Эрдоган в прямом эфире телевизионных каналов презентовал десятилетнюю программу развития космической отрасли Турции. «Я надеюсь, что эта дорожная карта, которая выведет Турцию в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована», - заявил он.

Первая амбициозная задача, которую президент поставил перед национальным космическим агентством, это в год столетия Турецкой Республики, в 2023 году, достичь Луны. На первом этапе миссии предполагается работа в рамках международного сотрудничества, затем, по мере развития отечественной космической отрасли, перейти на турецкие ракеты.

конкурентная борьба за космос во второй космической лиге обещает быть захватывающим зрелищем

Турции предстоит построить свой космодром, организовать подготовку своих астронавтов и осуществить собственную программу разработки спутниковых систем, в частности, для метеорологических целей.

«Наши ноги будут на Земле, но наши глаза будут в космосе. Наши корни будут в Земле, но наши ветви будут в небесах», - поэтически обрисовал цели турецкий лидер.

Особой детализации, в том числе экономической, предложено не было. Очевидно, что для Турции будет непростая задача осуществить дорогостоящие планы, но тут рассчитывают на благоприятное влияние новых проектов на развитие национальной экономики.

В стране активно развиваются авиационные и ракетные технологии. Турецкие дроны заслужили всемирное признание после их боевого применения в Сирии, Ливии, Ираке и в Нагорном Карабахе. А государственное предприятие Roketsan осуществило успешный космический запуск в ноябре прошлого года.

При этом Эрдоган использует личные возможности для расширения космических возможностей страны. В январе у турецкого президента состоялся телефонный разговор с генеральным директором SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в области космических технологий с турецкими компаниями. И это не просто благие пожелания: позже в том же месяце при взаимодействии со SpaceX с американской площадки был запущен спутник связи нового поколения Türksat 5A.

Дополнительным стимулом для Турции интенсифицировать свои космические усилия стало сообщение, что 9 февраля на орбиту Марса вышел автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда» (Al-Amal), преодолев перед этим почти 500 миллионов километров. Безусловно, такие события имеют, помимо научного и технического, огромное символическое значение. Эрдоган, который имеет амбициозные планы превратить свою страну во влиятельного регионального и глобального игрока, постарается перехватить лидерские позиции в освоении космоса у Эмиратов. Конкурентная борьба за космос во второй космической лиге обещает быть захватывающим зрелищем.