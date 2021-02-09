«Нужно отвечать на вызовы»: в Пентагоне создана рабочая группа по Китаю

США создают межведомственную группу по Китаю, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Пентагоне.

"Сегодня меня проинформировали о новой группе при Минобороны США по Китаю ...Группа будет работать оперативно. В нее войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства. На протяжении следующих нескольких месяцев они подготовят рекомендации для министра Остина. ...Это потребует от правительства целого ряда усилий", - цитирует ТАСС Байдена.

"Нам необходимо отвечать на растущие вызовы Китая, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - добавил Байден.

По его словам, новая группа "рассмотрит стратегию и оперативные концепции, технологии и развернутые силы".

В распространенном Минобороны страны заявлении говорится, что рабочая группа будет действовать при Пентагоне, однако Байден дал понять, что к ее работе будут привлекаться и другие американские ведомства. В нее войдут 15 экспертов в области оборонной стратегии, китайских технологий и разведки, альянсов и партнерств США в Азии. Возглавит группу спецпомощник министра обороны Илай Ратнер.