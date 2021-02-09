«Нам на руку, что Россия ввела запрет на ввоз наших помидоров - у нас они подешевели раз в пять. Но вот разрешат их туда ввозить, и цены так взлетят, что мало не покажется», - вздыхает покупатель в Bravo. И он прав, ничем хорошим ни для потребителя, ни для производителя это не грозит.

Продававшиеся в былые годы в Баку дороже заморских апельсинов и бананов отечественные помидоры этой зимой скатились до рекордно низких 90 гяпик за килограмм. Старожилы не помнят, чтобы тепличные зимние сорта томатов стоили дешевле картофеля, который сейчас достиг полутора манатов за кг. Потребители ликуют: раньше в эту пору покупали вкусный и полезный продукт за 3,5-4 маната, а в этом году прям почти даром. А вот фермеры, выращивающие тепличные сорта томатов, терпят убытки и сокрушаются.

Надо заметить, что российские партнеры разного рода вредителей находили и в прошлые годы, но запрета не было. Причем ставшая в этом году камнем преткновения южноамериканская томатная моль распространена и на российских фермерских предприятиях.

За это время азербайджанские предприниматели внесли немалые инвестиции в расширение тепличных хозяйств. И 38% импорта томатов в РФ составляли азербайджанские томаты. К примеру, в 2019 году Азербайджан экспортировал в Россию 172 300 тонн томатов из общего объема поставок в 558 500 тонн сельхозпродукции. Однако 10 декабря 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз азербайджанских томатов, мотивировав это тем, что в них часто находят вредителей. Правда, уже в середине декабря российское ведомство отменило свое решение для отдельных азербайджанских производителей.

В последние годы, отмечает экономист, Азербайджан производит почти 500 тысяч тонн помидоров, из которых около 180 тысяч обычно экспортировал в РФ. Оставшиеся 320 тысяч поступает на прилавки наших магазинов и идет на производство маринадов, томатной пасты, кетчупа и др.

«Пять лет назад, когда в отношении России вводили всякого рода санкции, Москва широко распахнула ворота своего рынка для сельхозтоваров из Азербайджана, - аргументировал haqqin.az свое убеждение Магеррамли. - Российские власти отказались от импорта томатов из дальнего зарубежья в пользу стран СНГ, и в первую очередь в пользу нашей страны. Помнится, во время своего визита в Баку в декабре 2016 года российский вице-премьер Рогозин очень рекомендовал азербайджанским фермерам увеличить экспорт фруктов и овощей в РФ. Об этом он говорил и на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Тогда это России было необходимо для покрытия дефицита овощей и фруктов и одновременно в качестве контрсанкций со стороны Москвы».

«Все дело в том, что Россия, введя контрсанкции и открывая рынок для импорта из стран СНГ, начала активно реализовывать программу по импортозамещению. В РФ на территории в 3,5 тысячи га были построены теплицы, оснащенные современным оборудованием и с применением новейших технологий выращивания овощей. В этих хозяйствах, представьте, урожайность в три раза выше, чем в Азербайджане. К концу прошлого года Россия на 75% удовлетворяла спрос в томатах за счет собственного производства. Одновременно в Узбекистане российские предприниматели создали тепличные хозяйства со 100%-ным российским капиталом. Выращенные в Узбекистане томаты за счет дешевой рабочей силы обходятся гораздо дешевле, чем в самой России. Тем самым эта продукция поступает на российские прилавки по вполне умеренным ценам. РФ решительно движется к полному обеспечению спроса за счет собственного производства. Вот главная причина запрета на ввоз бакинских томатов», - объясняет азербайджанский эксперт.

К тому же помидоры, указывает он, являются карантинным продуктом, и несмотря на усилия наших фермеров, избавиться от данного вредителя пока не удалось. Большая ответственность за то, что южноамериканская моль попала в Азербайджан, лежит на карантинной службе, которая недосмотрела ввозимую в страну продукцию. Хотя для потребителя этот вредитель абсолютно безвреден, для хозяйств, ориентированных на экспорт, этот вредитель - большая проблема.

«И вот сегодня многие фермеры и предприниматели, особенно в Гянджа-Газахском регионе, несут немалые материальные убытки. У некоторых вернули товары из России, и груз испортился на складах. Другим пришлось продать помидоры ниже себестоимости. К большому сожалению, многие фермеры не смогли продать даже рассаду томатов, ее просто выбросили. В общем, все обстоит так печально, что немало фермеров передумали заниматься этим продуктом в будущем. Тепличные хозяйства по сравнению с открытым выращиванием дело не дешевое, требует высоких затрат. Это и поддержание определенной температуры, и борьба с вредителями, и большая потребность в рабочей силе, и много чего еще. У дорогостоящей продукции и ущерб бывает дорогостоящий», - констатирует Магеррамли.

Такое сокращение производства в первую очередь скажется на снижении производства и повышении стоимости помидоров в будущем году, считает он. Азербайджан может экспортировать томаты на зарубежные рынки, но необходимо производить высококачественную продукцию по конкурентоспособной цене. А это требует внедрения новых технологий и широкой программы селекции. К примеру, использование специальных ламп в РФ позволяет обеспечивать фотосинтез круглые сутки. То есть растения питаются беспрерывно, отсюда высокая урожайность, высокое качество и экологически чистая продукция.

В то же время азербайджанские фермеры почему-то забросили выращивание местных сортов томатов. Любой хороший сорт требует селекции, которая позволяет поддерживать высокое качество продукта. Если этого не делать, то из года в год, от урожая к урожаю его качества теряются. Если и дальше так пойдет, мы потеряем качество известного зыринского бренда.

Одна из причин складывающейся негативной ситуации, как считает Магеррамли, дефицит профессионализма в национальном сельском хозяйстве. В руководстве Министерства сельского хозяйства нехватка специалистов по агрономии. Очень сложно без агрономов обеспечить профессиональный подход к развитию национального сельского хозяйства.

«Институты при Минсельхозе занимаются только подготовкой диаграмм и графиков для представляемых ведомством статистических данных. Этой работой должны заниматься разного рода неправительственные организации. А главнейшей задачей институтов должна быть селекция, которую практически никто не осуществляет», - утверждает эксперт.

«На все предупреждения о необходимости усиления контроля над карантинными продуктами никто никогда не обращал внимание, - подчеркивает Магеррамли. - И вот из-за границы к нам попали вредители не только томатов, но еще и яблок, картофеля. А ведь можно было избежать таких проблем. Обезвреживание требует огромных затрат. Из госбюджета выделяют средства для обеззараживания карантинных объектов, но работа в этом направлении ведется на очень низком уровне. Средства выделяются, а территория поражения вредителями расширяется. Как это можно объяснить?» - задает эксперт практически риторический вопрос.

Между тем, по его словам, все пораженные вредителями сельхозтерритории можно биологическими методами очистить за 4-5 лет. Однако на это требуются средства и программа. «Без этой работы мы не сможем произвести продукцию, отвечающую требованиям экспорта в страны ЕС», - предупреждает Магеррамли.

По неутешительным прогнозам специалиста, в ближайшие годы производство помидоров в нашей стране снизится до уровня внутреннего спроса, то есть примерно 250-300 тысяч тонн в год. То, что сейчас некоторые предприятия под контролем Агентства по пищевой безопасности экспортируют томаты в РФ, ничего не значит. Россия однозначно года через три полностью откажется от импорта помидоров.

К этому надо быть готовыми, считает эксперт, в частности, потерю российского рынка можно эффективно компенсировать развитием тех сегментов сельского хозяйства, в которых Азербайджан сегодня зависит от импорта. К примеру, каждый год страна импортирует молоко и молочные продукты на 200 млн долларов, мясо и мясопродукты - на 100 млн долларов, растительное масло ввозим на 150 млн долларов и т.д. А ведь все это можно производить в нашей стране, где есть превосходные условия для развития сельского хозяйства.