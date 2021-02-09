Отдел международной политики 02:56

Северная Корея последовательно игнорирует санкции, наложенные на нее Организацией Объединенных Наций и разными путями приобретает современные технологии для создания ядерного оружия и баллистических ракет. Чтобы финансировать это, Пхеньян прибегает к кибератакам на биржи криптовалют. Это следует из доклада экспертов ООН, детали которого стали известны haqqin.az. Панель экспертов ООН, которая наблюдает за режимом санкций против КНДР, передала свой доклада Совету Безопасности. По данным haqqin.az, операции по ограблению происходили с конца 2019 года до ноября 2020 года. Данные об украденных 316 миллионах долларов передало экспертам неназванное государство.

В докладе, сделанном на основании материалов расследования, обращается внимание на то, что северокорейские власти занимаются производством расщепляющихся материалов, которые являются основой при изготовлении ядерного оружия. Северная Корея также сохранила свои, уже существующие ядерные объекты. - Во время военных парадов власти уже показывали новые системы своих баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия, которые могу стартовтаь с подводных лодок и являются по существу межконтинентальными. Они же обещали подготовку испытаний и производство новых головок для баллистических ракет и развитие тактического ядерного оружия. Также власти этой страны модернизировали инфраструктуру баллистических снарядов, - отметили эксперты ООН. Они порекомендовали Совету Безопасности наложить санкции на четырех мужчин из Северной Кореи — Чо Сон Холя, Им Сон Суна, Пак Хва Сона и Хван Киль Су. Эксперты установили, что Северная Корея не прекратила операции по отмыванию украденных криптовалют, особенно при посредничестве китайских виртуальных активов. Согласно расследованию экспертов, взлом биржи криптовалют в сентябре прошлого года принес Пхеньяну денежный эквивалент в сумме около 281 миллиона долларов. Следователи связали это с более поздним, октябрьским взломом биржи, когда добычей северокорейских хакеров стали 23 миллиона долларов. В докладе написано, что предварительный анализ, основанный на направлениях атак и поздних попытках отмывки незаконных доходов, ясно указывает на то, что они связаны с Корейской Народно-Демократической Республикой. Государство, которое не было названо в докладе, раскрыло, что Северная Корея генерирует незаконные доходы, используя независимые информационные платформы, а доступ к глобальной финансовой системе получает в результате использования фальшивой идентификации, использованию виртуальной глобальной частной сети и подставных фирм из Гонконга.