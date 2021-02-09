Врач назвал необычные причины головной боли

Врач-ангионевролог доктор медицинских наук Евгений Широков перечислил необычные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Он успокоил зрителей, заявив, что головные боли зачастую не связаны с каким-либо заболеванием, а могут быть следствием изменения образа жизни. В частности, этот синдром может появиться из-за малоподвижного образа жизни. «Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли», — объяснил медик.

Еще одной возможной причиной болей Широков назвал духоту в помещении. Так, недостаток кислорода, избыток углекислого газа и повышенная температура в совокупности приводят к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.